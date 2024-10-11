乃村工藝社は続落。１０日取引終了後に３～８月期連結決算を発表。売上高が前年同期比２．６％減の５７９億４５００万円、営業利益が同３５．０％減の１４億４２００万円となっており、これを嫌気した売りが出ている。 物販店や飲食店などの「専門店市場」が好調だったほか、テーマパークなどの「余暇施設市場」が堅調だった一方、ショッピングセンターなどの「複合商業施設市場」が減少し、全体の