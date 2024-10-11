オオバが高い。１０日取引終了後に６～８月期連結決算を発表。売上高が前年同期比４５．２％増の３９億５９００万円、営業利益が同９．６倍の２億７４００万円と急拡大しており、これを好感した買いが優勢となっている。 建設コンサルタント業務、事業ソリューション業務がともに伸び、全体を大きく押し上げた。通期の増収増益見通しに変更はない。 出所：MINKABU PRESS