【その他の画像・動画を元記事で見る】 ■HYDEの“INSIDE（内側）”に迫ったインタビューが掲載！ HYDEが10月10日発売の『B-PASS ALL AREA Vol.21』表紙巻頭特集に登場する。 約5年をかけて作り上げられたオリジナルアルバム『HYDE [INSIDE]』はコロナ禍を経て、その時々に感じたことが反映された一枚。その制作エピソードとともに、HYDEの“INSIDE（内側）”に迫ったインタビューを届ける。 そしてバックカ