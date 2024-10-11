東京五輪の跡地が生まれ変わります。12日にオープンする「有明アーバンスポーツパーク」は、スケートボードパークや、3人制バスケットボールコート、ボルダリング棟などのスポーツ施設に加えレストラン、ドッグサロンなども整備された複合型レジャー施設です。12日から4日間は開業イベントとして、ブレイキンなどのアーバンスポーツの大会や体験会が行われます。（「グッド！モーニング」2024年10月11日放送分より）