「立浪監督から引き継ぐ責任は重大。我慢、勇気、持ち前のチームを明るくするという長所を前面に出しながら、チームを作れれば」【もっと読む】中日・井上新監督は立浪監督と何から何まで“正反対”《明るさと社交性のある熱い男》昨10日、中日の井上一樹新監督（53）が就任会見でこう意気込んだ。2022年からチームを率いた立浪監督は3年連続最下位に沈み、再建の道半ばで退任した。「強竜復活」へ新指揮官への期待が高まる中