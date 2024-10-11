日本時間10日の地区シリーズ第4戦でドジャースに大敗したパドレスのシルト監督は、2日後の第5戦へ向け、「金曜日（同12日）の第5戦が楽しみだ。とても面白い試合になるだろう。我々は（第5戦の先発）ユウ・ダルビッシュに自信を持っている。ブルペンも万全の状態だし、素晴らしい先発とブルペンで臨める」と自信を見せた。【もっと読む】ダルビッシュと大谷、二人の「決定的な違い」とは？？？パドレスは地区シリーズ第2戦に先