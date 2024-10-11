◆第２９回秋華賞・Ｇ１（１０月１３日、京都・芝２０００メートル）出走馬１５頭の枠順が、１１日午前９時過ぎに決定した。今年の桜花賞馬ステレンボッシュ（牝３歳、美浦・国枝栄厩舎、父エピファネイア）は８枠１４番に決まった。鞍上は前走に引き続き、戸崎圭太騎手が務める。一方、オークス馬のチェルヴィニア（牝３歳、美浦・木村哲也厩舎、父ハービンジャー）は３枠５番からのスタートとなる。鞍上はクリストフ・ルメー