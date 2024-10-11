半世紀ぶりに「壁」を破った。【もっと読む】伊藤美誠、中国も恐れた「大魔王」はなぜ転落したのか？9日、卓球アジア選手権（カザフスタン）の女子団体決勝で日本が中国を3−1で下し、2021年大会（ドーハ）以来、2大会ぶりの優勝。中国を破っての優勝は1974年（横浜）以来50年ぶりの快挙だ。その立役者となったのは、シングルスの世界ランキング不動の1位に君臨する孫穎莎（23）を破った張本美和（16=世界7位）だ。そんな