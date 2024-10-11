［東京１１日ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で日経平均は、前営業日比２５５円９８銭高の３万９６３６円８７銭と、続伸してスタートした。一部の主力株やハイテク株が底堅く推移しており、相場を支えた。ただ、寄り付き後は次第に上げ幅を縮小し、１２０円超高となっている。セクター別では、銀行や非鉄金属などがしっかりの一方、陸運、食料品などが値下がりしている。個別では、ソフトバンクグループが小幅高、アドバ