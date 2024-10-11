いよいよ総選挙（15日公示、27日投開票）。戦後最短の就任わずか8日後に衆院を解散した石破首相は9日、「日本創生解散」と銘打っていたが、どう見ても「裏金隠し解散」だ。【もっと読む】これが裏金議員50人の選挙区だ！ 焦る石破自民「非公認」「比例重複なし」に方針転換も戦況悪化は加速【一覧表あり】自民党は解散当日まで裏金議員の扱いをめぐってゴタゴタした。9日に12人の非公認を発表。既に固まっていた萩生田元政調会