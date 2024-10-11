今年のノーベル文学賞韓国の小説家・韓江（ハン・ガン）さんが選ばれたことを受け、韓国では文学ファンたちの喜びの声が広がっています。【映像】ファンらの喜びの声「ソウル市内の書店には特設コーナーが設けられたのですが、もうすでに一部売り切れています」（リポーター）書店にはさっそく、ファンたちが集まり、韓江さんの作品を手にとっていました。「非英語圏作家の作品も十分世界で競争力があることを証明したと思い