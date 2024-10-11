パレスチナ・ガザ地区中部で、避難所として使われていた学校にイスラエル軍の空爆があり、少なくとも28人が死亡しました。【映像】現地の様子イスラエル軍は10日、イスラム組織ハマスが攻撃を計画している場所だとして、ガザ地区中部のデイルアルバラにある学校を空爆したと発表しました。空爆の前に調査を実施して、民間人への被害が最小限になるように措置を講じたと主張しています。ただ、ガザの保健省によりますと、これ