Leigh ThomasMichel Rose[パリ １０日 ロイター] - フランス政府は１０日、２０２５年度予算案を発表した。歳出削減と富裕層や大企業への増税による６００億ユーロ（６５６億８０００万ドル）の収支改善策を盛り込み、財政赤字を対国内総生産（ＧＤＰ）比で今年の６．１％（見通し）から来年には５％に抑える方針だ。アルマン経済・財務相は「赤字を減らし、債務を抑制するのが第１の狙いだ」とし、「直ちに削減を開始し、仏