卓球のアジア選手権は１０日、カザフスタンのアスタナで各種目が行われ、混合ダブルス準々決勝で吉村真晴（ＳＣＯグループ）大藤沙月（ミキハウス）組は北朝鮮のペアに１―３で敗れた。松島輝空、張本美和組（ともに木下グループ）は３回戦で北朝鮮のペアに１―３で屈した。男子団体の５位決定戦では、日本は香港を３―２で下し５位だった。中国が優勝した。