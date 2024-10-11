大阪府警本部大阪・ミナミのホテルで17歳の少女が殺害された事件で、殺人容疑で逮捕された男の母親が「（男が）事件の3日前に家出した」と府警に説明していることが、捜査関係者への取材で分かった。府警は詳しい足取りを調べる。11日、殺人容疑で男を送検した。捜査関係者によると、逮捕された住所不定、無職福井竣介容疑者（30）は、母親と岐阜県で同居していた。容疑者は9月25日に家を出た後、27日に大阪市にいたことが確認