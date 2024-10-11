Rajesh Kumar Singh[シカゴ １０日 ロイター] - 米デルタ航空は１０日、１１月の大統領選前後に国内旅行需要が低調になるとし、第４・四半期の収益に影響が出るとの見通しを示した。デルタ航空のグレン・ハウエンシュタイン社長は決算説明会でアナリストに対し「歴史的に選挙前後の数週間は国内旅行需要に影響が出る」と述べ、１０月と１２月の収益動向はこれまで１１月よりも「かなり良かった」と説明した。１１月５日に行わ