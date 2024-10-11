東京市場ピボット分析（クロス円） ピボット分析 ユーロ円 終値162.46高値163.61安値162.18 164.75ハイブレイク 164.18抵抗2 163.32抵抗1 162.75ピボット 161.89支持1 161.32支持2 160.46ローブレイク ポンド円 終値194.02高値195.50安値193.58 197.07ハイブレイク 196.29抵抗2 195.15抵抗1 194.37ピボット 193.23支持1 192.45支持2 191.31ロ&#1254