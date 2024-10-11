・イギリス・ＦＴＳＥ１００ ８２３７．７３（－６．０１） ・ドイツ・ＤＡＸ １９２１０．９０（－４４．０３） ・フランス・ＣＡＣ４０ ７５４１．５９（－１８．５０） ・ロシア・ＲＴＳ ８９４．６４（＋１．４５） 出所：MINKABU PRESS