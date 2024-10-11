・ＮＹダウ４２４５４．１２（－５７．８８） 高値４２５１１．３７ 安値４２３０８．０４ ・Ｓ＆Ｐ５００５７８０．０５（－１１．９９） ・ナスダック総合指数１８２８２．０４９（－９．５６８） 出所：MINKABU PRESS