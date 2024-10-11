[モスクワ １０日 ロイター] - 主要新興国による「ＢＲＩＣＳ」で今年の議長国を務めるロシアは、欧米諸国からの政治的な圧力に対抗するため、国際通貨基金（ＩＭＦ）に代わる組織の立ち上げを加盟国に呼びかけた。ロシアでＢＲＩＣＳ首脳会議が今月下旬に開かれるのを控えた動き。ＢＲＩＣＳの当初の加盟国はブラジル、ロシア、インド、中国だったが、その後拡大して現在は南アフリカ、エジプト、エチオピア、イラン、アラブ