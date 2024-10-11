住宅街の中に佇む、赤と黒の看板。「やきとり大吉」の、唯一無二にして人情派な儲け方とは？なお、写真は志木店（写真：ダイキチシステム提供） 1977年の創業以来、独自の「生業（なりわい）主義」でファンを集め、急成長を遂げた「やきとり大吉」（以下、大吉）。多いときには年間120軒店舗を増やし、創業から20年で1000軒を達成した。店主の高齢化で現在は491店舗に減っているが、2023年にふたたび大きな注目を集めることにな