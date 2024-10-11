【アンマン聯合ニュース】サッカーの２０２６年ワールドカップ（Ｗ杯）アジア最終予選は１０日、ヨルダンの首都アンマンでＢ組第３戦があり、１１大会連続の出場を目指す韓国はヨルダンを２―０で下した。２連勝の韓国は２勝１引き分けとなり勝ち点７。ヨルダンに代わり、Ｂ組首位に躍り出た。韓国は前半３８分、李在城（イ・ジェソン、マインツ）が頭で合わせて先制。後半２３分には呉賢揆（オ・ヒョンギュ、ＫＲＣゲンク）が２