日本維新の会の参議院議員・清水貴之氏（50）が10日、兵庫県庁で記者会見し、近く維新を離党し、無所属で県知事選挙に出馬すると表明した。会見で兵庫県知事選への抱負を語る清水貴之・参議院議員〈2024年10月10日午後 神戸市中央区・兵庫県庁〉清水氏は、「今の兵庫県政を正常化するには、政党や党派で選挙をする場合ではない。対立ではなく協調。幅広く多くの人の声を形に変えたい」と述べ、現時点で維新からの支持や推薦を受