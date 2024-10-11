日本株ＡＤＲ・円換算終値 銘柄名円換算終値（前営業日・東証終値比） ホンダ1576（+2+0.13%） オリックス3314（-10-0.30%） クボタ2095（-5.5-0.26%） みずほＦＧ3083（+65+2.15%） 野村ＨＤ793（-0.2-0.03%） トヨタ自動車2590（+9+0.35%） （注）円換算終値はADR終値×ADRレシオ×ドル円（NYクローズ）で算出