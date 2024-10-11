東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値148.57高値149.55安値148.30 150.56ハイブレイク 150.06抵抗2 149.31抵抗1 148.81ピボット 148.06支持1 147.56支持2 146.81ローブレイク ユーロドル 終値1.0934高値1.0955安値1.0900 1.1014ハイブレイク 1.0985抵抗2 1.0959抵抗1 1.0930ピボット 1.0904支持1 1.0875支持2 1.0849ロ&#12