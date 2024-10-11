学生に対するセクシュアルハラスメントやアカデミックハラスメントの行為があったとして、大月市立大月短期大学（山梨県大月市）が60代男性准教授の処分を検討していることが10日、大学への取材でわかった。大学によると、准教授は2021年から22年にかけてLINEを使い、学生に「デートしようね」「顔大好きです」などとメッセージを送っていた。ゼミの履修生に対しては、一人でも課題を完成できなければ全員に単位を取得させない