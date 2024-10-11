ハーゲンダッツの40周年記念商品第3弾として、『復刻チョコレート＆華もち』と『復刻キャラメル＆華もち』が10月8日（火）に発売された。期間限定で登場するミニカップとなっている。過去の人気フレーバーと和のエッセンスが魅力の「華もち」シリーズを組み合わせた特別なコラボレーション。早速、その魅力を詳しく見ていこう！ ■40周年記念の特別コラボ『復刻チョコレート＆華もち』は、ハーゲンダッツが日本で初めて