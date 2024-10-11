― ダウは57ドル安と3日ぶりに反落、米CPIが予想を上回ったことで利下げ期待が後退し売り優勢 ― ＮＹダウ 42454.12 ( -57.88 ) Ｓ＆Ｐ500 5780.05 ( -11.99 ) ＮＡＳＤＡＱ 18282.04 ( -9.56 ) 米10年債利回り4.064 ( -0.002 ) ＮＹ(WTI)原油 75.85 ( +2.61 ) ＮＹ金 2639.3 ( +13.3 ) ＶＩＸ指数20.93 ( +0.07 ) シカゴ日経225先物 (円建て)39370 ( +60 )