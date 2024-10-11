強者に“風”まで味方に付くと、もう止まらない。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」10月10日の第2試合はKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）が第1試合に続いてトップを獲得。これで個人3連勝を達成し、試合後は「45試合出る！」と個人成績の大目標を口にした。【映像】堀慎吾、個人3連勝を引き込む役牌・ドラ3の決定弾試合は起家から渋谷ABEMAS・松本吉弘（協会）、KONAMI麻雀格闘倶楽部・滝沢和典（連盟）、赤坂ド