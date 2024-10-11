創業１３０周年を迎えた長野県軽井沢町の万平ホテルが今月、１年半にわたる大規模改修・改築工事を経てリニューアルオープンした。建物のデザインや色調など伝統を引き継ぐ一方、建て替えた施設などで進化した新たな装いも感じさせている。１８９４年（明治２７年）に創業した万平ホテルは、日本の西洋式ホテルの草分けに位置づけられ、軽井沢の景観に調和した外観や和洋折衷の意匠などから国内外の利用客に愛されてきた。政界