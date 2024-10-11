16:00ホルツマン・オーストリア中銀総裁、イベント「ユーロ圏の金融政策：正常化、課題」講演 22:45グールズビー・シカゴ連銀総裁、シカゴ連銀主催イベント開会挨拶（質疑応答なし） 23:45ローガン・ダラス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり） 12日2:10ボウマンFRB理事、シカゴ連銀主催イベント参加（質疑応答あり） 米主要企業決算 JPモルガン、ウェルズファーゴ、ブラック