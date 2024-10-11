「Ｗ杯アジア最終予選・日本代表２−０サウジアラビア代表」（１０日、ジッダ）Ｃ組第３戦で、日本代表は２−０で勝ち、３連勝とした。前半にＭＦ鎌田大地（クリスタルパレス）が、後半にＦＷ小川航基（ＮＥＣ）が得点した。１５日には埼玉スタジアムでオーストラリア代表と対戦する。中国戦、バーレーン戦に続いて快勝した一戦を、２００２年日韓、０６年ドイツ杯日本代表の福西崇史氏が分析した。◇◇◇我慢する