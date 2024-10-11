３歳「牝馬三冠」の最終戦となるＧＩ秋華賞（京都・芝2000ｍ）が10月13日に行なわれる。春の牝馬クラシック二冠は、ＧＩ桜花賞（４月７日／阪神・芝1600ｍ）をステレンボッシュ（牝３歳）が、ＧＩオークス（５月19日／東京・芝2400ｍ）をチェルヴィニア（牝３歳）が勝利した。近年結果を出している有力馬と同様、２頭はともにオークスからの直行で秋華賞に臨む。その一方で、春にはＧIIIクイーンＣ（２月10日／東京・芝1600