＜10月10日の5日・25日移動平均線ゴールデンクロス銘柄＞ (銘柄コード) 銘柄市場[ 終値 | 前日比 ] (1719) 安藤ハザマ 東証プライム [ 1,132.0 | +0.80% ] (1771) 日本乾溜工 福証 [ 832.0 | +3.09% ] (1783) ファンタジス 東証スタンダード [ 41.0 | +2.50% ] (1828) 田辺工業 東証スタンダード [ 1,55