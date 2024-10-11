＜10月10日のマーケット情報＞ ■日経平均株価 終値：39,380.89（+102.93） 高値：39,616.59 安値：39,282.19 ■東証プライム 値上がり銘柄数：645 値下がり銘柄数：938 横ばい銘柄数：59 ■TOPIX東証株価指数 終値：2,712.67（+5.43） 出所：MINKABU PRESS