「BCNランキング」2024年9月30日〜10月6日の日次集計データによると、Androidスマートフォン（機種別）の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位AQUOS wish4 SH-52E（シャープ）2位arrows We2 FCG02（FCNT）3位Redmi 12 5G XIG03（Xiaomi）4位arrows We2 F-52E（FCNT）5位Pixel 8a(au)（Google）5位Pixel 8a(SoftBank)（Google）7位Reno11 A（OPPO）7位Pixel 8a(NTT docomo)（Google）9位AQUOS sense8 S