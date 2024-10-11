耐えた先にチャンスが待っていた。プロ麻雀リーグ「大和証券Mリーグ2024-25」10月10日の第1試合はKADOKAWAサクラナイツ・堀慎吾（協会）がトップ。南場の混戦で三面張リーチを一発ツモ。安定感抜群の試合運びにファンは感嘆の声を上げた。【映像】堀慎吾、混戦制した必殺三面張リーチ&ツモこの試合は東家からKONAMI麻雀格闘倶楽部・高宮まり（連盟）、堀、渋谷ABEMAS・白鳥翔（連盟）、赤坂ドリブンズ・園田賢（最高位戦）