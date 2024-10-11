高裁判決後、急死した妻の遺影の前で会見した夫（記者撮影）家政婦兼介護ヘルパーとして約1週間、住み込みで働いた後に急死した女性（享年68）の労災を認定しなかったのは不当として、遺族が国を相手に処分の取り消しを求めた訴訟で、東京高裁は9月19日、過重業務による労災と認めた。遺族の請求を退けた一審判決を取り消す、逆転勝訴となった。女性は家事と介護で午前4時半から午後8時半ごろまで働き、1日の労働時間は15時間に上