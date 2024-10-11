西洋占星術、四柱推命などを織り交ぜたオリジナル12星座占いで、毎日あなたの運気を占います♡10月11日（金）に一番運勢が良いのは……？牡羊座人気運・友情運・恋愛運が好調。プライベートを充実させてください。創作活動にも吉。おしゃれも楽しんで。牡牛座家庭や身近な環境を整える日。部屋の片付けや家族との時間を大切にして。家の整理や模様替えで運気アップ。双子座学びや自己啓発に適した日。新しい知識やスキルの