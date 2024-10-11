秋元康氏とソニーミュージック、アニプレックスがタッグを組んだ声優アイドルプロジェクト「２２／７」（ナナブンノニジュウニ）のメンバー、麻丘真央が６日、都内でファースト写真集「光の鏡」（ワニブックス）の発売記念会見を実施。パリ五輪のフェンシング女子サーブル団体で銅メダルに輝き、開会式の日本選手団旗手を務めた江村美咲と親交が深いことが明らかになった。 【写真】写真集で大胆