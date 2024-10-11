◇W杯北中米大会アジア最終予選C組日本2−0サウジアラビア（2024年10月10日サウジアラビア・ジッダ）サッカー日本代表（FIFAランク16位）は10日（日本時間11日）、26年W杯北中米大会アジア最終予選でサウジアラビア（同56位）に2-0で勝利し、3連勝を飾った。一方、サウジアラビアは3戦目で初黒星を喫し、1勝1分け1敗の勝ち点4。勝ち点でオーストラリア、バーレーンに並ばれ、得失点差でオーストラリアに抜かれてC組3位に