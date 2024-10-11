元卓球プロ選手で五輪3大会連続メダルの石川佳純さん（31）が11日までに自身のインスタグラムを更新。“ポジティブ・ストレッチ”姿を披露した。「asics_japanとのタイアップ投稿」として「10/10はメンタルヘルスデーDeskBreakというテーマで、デスクワークの合間に15分身体を動かすと心にポジティブな影響を与えるというASICSさんの調査結果があります今日は約20名の方と楽しくリラックスしながらDeskBreakストレッチ