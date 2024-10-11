【台北＝園田将嗣】台湾の頼清徳（ライチンドォー）総統は１０日、「双十節」（建国記念日に相当）の式典で演説し、「中華人民共和国（中国）は台湾を代表する権利がない」と述べて、中台統一を掲げて圧力を強める中国をけん制した。中国は１９７１年の国連総会で可決された国連での代表権を認める決議に基づき台湾を「領土」と主張しており、頼氏はこれを否定する狙いがある。頼氏は「台湾海峡の平和と安定という現状を維持す