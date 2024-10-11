Scott DiSavino[ニューヨーク １０日 ロイター] - 原油先物は１０日の米国時間の取引で約４％上昇した。大型ハリケーン「ミルトン」が米フロリダ州に上陸する前に燃料使用が急増したことに加え、中東の供給リスクのほか、米国と中国でエネルギー需要拡大の兆しが出ていることなどで押し上げられた。清算値は北海ブレント先物が２．８２ドル（３．７％）高の１バレル＝７９．４０ドル、米ＷＴＩ先物が２．６１ドル（３．６％）