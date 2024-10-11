【ソウル時事】韓国軍は北朝鮮の軍事偵察衛星について、低画質の光学画像しか撮影できない「非常に低い性能」だとする分析結果をまとめ、１０日までに国会へ報告した。与党議員が明らかにした。金正恩朝鮮労働党総書記は、今年中に衛星３基の追加打ち上げを目標に掲げており、韓国軍は「近いうちに打ち上げを試みる」と予想した。北朝鮮は２度の失敗を経て、２０２３年１１月に衛星の打ち上げに成功。今年５月の打ち上げは失敗