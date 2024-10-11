ドジャース・大谷翔平投手（３０）が１０日（日本時間１１日）、あす１１日（同１２日）に行われる地区シリーズ第５戦の本拠地・パドレス戦を前にドジャースタジアムで全体練習を行って、会見を行った。ここまで２勝２敗のタイ。第５戦に勝ったチームが地区シリーズを突破し、メッツとのリーグ優勝決定シリーズに進む。パドレスは第２戦で３打数無安打に抑え込まれたダルビッシュ有投手（３８）が先発。大一番へ向けて大谷は「