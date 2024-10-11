―政界から退く思いは。非常に思い出深い、印象的な毎日を送らせていただいた。まず感謝したい。若い時に遠藤三郎衆院議員の秘書を務め、そこを出発点に政治の道に入った。大学を卒業した翌日から秘書を務め、その道をまっしぐらに歩んできた。―若手時代は田中角栄元首相に学んだ。男同士でもほれぼれするような身の処し方（だった）。そうありたいと願って、自らの言動を考え、歩いてきたことは間違いない。―安倍・菅