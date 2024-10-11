◆２６年北中米Ｗ杯アジア最終予選▽第３戦サウジアラビア０―２日本（１０日、サウジアラビア・ジッダ）日本は過去３戦３敗だった敵地でサウジアラビアを２―０で下し、Ｗ杯最終予選３連勝を飾った。＊＊＊美しい崩しから前半１４分にＭＦ鎌田大地が先制点を挙げ、終盤には途中出場のＦＷ小川航基が追加点。これまで同様、攻撃面でもアジア随一の破壊力が随所に見られたが、守備面での奮闘も際立った試合だった。