拉致問題担当相を兼務する林芳正官房長官は１０日、報道各社のインタビューに応じ、北朝鮮による拉致被害者の帰国に向け「政府の責任で最も有効な手だてを講じていく」と述べた。自民党総裁選への再出馬に意欲も示した。―拉致問題解決にどう取り組むか。被害者や家族も高齢となる中、時間的制約のある拉致問題はひとときもゆるがせにできない人道問題で、政権の最重要課題だ。（首相が提唱する東京、平壌の）連絡事務所（設