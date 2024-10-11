作家・池井戸潤原作『民王』より発想を受け、2015年の放送から9年ぶりに“Renewal”し、遠藤憲一主演で“Reboot（再起動）”する『民王Ｒ（たみおうあーる）』。10月22日（火）の放送スタートを前に、『民王』の原作者である池井戸潤が撮影現場を訪問。武藤泰山役を務める主演の遠藤憲一との対談も実現した。【映像】予告60秒PR現場に到着した池井戸はさっそく撮影セットを見学。さらに、本編撮影に臨んでいた遠藤、大橋和也、あの